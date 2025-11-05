Roddelpraat-presentator Jan Roos vrijgesproken van opruiing

LEEUWARDEN (ANP) - Presentator Jan Roos van het YouTube-kanaal RoddelPraat is door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van opruiing. Het Openbaar Ministerie maakte in november vorig jaar bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek naar Roos was gestart, omdat in een uitzending van hem zou zijn "opgeroepen tot geweld en een suggestie werd gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaasfeest".

Volgens de rechter kon het tenlastegelegde niet worden bewezen. In de uitzending waarin Roos zijn uitspraken deed, werd volgens de rechter vooral gelachen en "absurdistisch" gedaan, aldus de rechtbank in een verklaring. "In deze context zijn de door verdachte gedane uitlatingen niet als opruiend aan te merken."

Roos adviseerde in de bewuste uitzending Amelanders zich te verenigen "met hooivorken en fakkels" om zo journalisten die verslag kwamen doen van hun Sunneklaasfeest "van het eiland af te trappen". Een jaar eerder werden journalisten van omroep PowNed aangevallen door een groep Amelanders toen zij verslag wilden doen van Sunneklaas.

De advocaat van Roos laat in een reactie weten dat hij opgelucht is met de uitspraak. "De uitspraak bevestigt dat we in Nederland grappen kunnen blijven maken", zegt advocaat Benzi Loonstein. Hij vervolgt dat de uitspraak "een goed signaal is naar de maatschappij". Ook benadrukt Loonstein dat het "heel naar is" dat zijn cliënt is vervolgd.