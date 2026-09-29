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Bloomberg: KKR en RWE willen gezamenlijk bod doen op Duits Uniper

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 10:29
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DÜSSELDORF (ANP) - De Amerikaanse investeerder KKR en het Duitse energiebedrijf RWE hebben de krachten gebundeld voor een bod op het Duitse genationaliseerde energieconcern Uniper, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Duitsland begon in mei met het verkoopproces van het energieconcern.
Volgens Bloomberg hebben ook het Noorse Equinor en investeringsmaatschappij Brookfield Asset Management in een consortium met Canada Pension Plan Investment Board een niet-bindend bod uitgebracht op Uniper.
Uniper moest in 2022 door de Duitse overheid worden gered, nadat het energieconcern een miljardenverlies leed. Dat kwam doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom langlopende leveringscontracten niet meer nakwam na de inval van Rusland in Oekraïne.
De ondernemingsraad van Uniper heeft zich fel verzet tegen een verkoop, met het argument dat een beursgang, wat voor de Duitse regering een optie blijft, de onafhankelijkheid beter zou waarborgen.
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