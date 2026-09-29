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Geen toezegging na gesprek Microsoft over gelekte ambtenarennamen

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 10:28
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DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geen toezeggingen gekregen van Microsoft over het niet meer lekken van namen van ambtenaren, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De VVD-bewindsman sprak zelf zijn zorgen uit in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo.
In mei deelden Microsoft en Meta een mail van de ACM met het Huis van Afgevaardigden, waarin de ACM ze uitnodigde voor een gesprek. Namen van Nederlandse ambtenaren van de ACM waren niet afgeschermd toen de mails openbaar werden gemaakt.
Van der Burg heeft hierover in augustus met Popolo gesproken. Hij schrijft aan de Kamer dat hij zijn zorgen heeft geuit en heeft aangegeven dat ambtenaren hun werk moeten kunnen doen. Verder deelde hij niets over het gesprek.
Het bestuur van de ACM heeft dezelfde zorgen geuit in een gesprek met Microsoft. De autoriteit gaf in het gesprek aan dat ze niet op de hoogte zijn gesteld dat de mail openbaar werd gemaakt.
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