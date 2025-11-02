Bloomberg: OPEC+ gaat productie in december verder verhogen

WENEN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC+ gaat de productie in december naar verwachting verder verhogen bij de vergadering die zondag plaatsvindt. Volgens persbureau Bloomberg zal het dan opnieuw gaan om een verhoging van de productie met 137.000 vaten per dag. In oktober en november werd de productie ook al met een vergelijkbare hoeveelheid verhoogd.

De OPEC+, geleid door Saudi-Arabië en Rusland, vergadert zondagmiddag online op het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Door de productie te verhogen wil de groep van grote olieproducerende landen marktaandeel op de wereldwijde oliemarkt winnen. Sinds april zou de dagelijkse productie van de OPEC+ al met meer dan 2,7 miljoen vaten (van 159 liter) zijn verhoogd.

Door meer op te pompen neemt het aanbod op de oliemarkt toe, wat weer leidt tot lagere prijzen. Eerder had de OPEC+ de productie juist nog flink verlaagd om zo de prijzen te stutten.