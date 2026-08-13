Bloomberg: Shein debuteert rond 28 augustus op de beurs Hongkong

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Modewebwinkel Shein wil rond 28 augustus zijn beursgang in Hongkong maken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee komt er een einde aan een jarenlang proces waarbij de fastfashionretailer probeert een beursgang te bewerkstelligen. Het van oorsprong Chinese bedrijf verwacht dat de beursgang 2 miljard tot 3 miljard dollar zal opleveren.

Shein had oorspronkelijk al in 2023 het plan om een beursnotering op Wall Street te verkrijgen. Door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden bleek dat niet haalbaar. Een poging om naar de Londense beurs te gaan, werd tegengehouden door de Chinese toezichthouders. Hoewel Shein al sinds 2021 zijn hoofdkantoor in Singapore heeft, is het bedrijf door zijn Chinese roots nog altijd gebonden aan de beoordeling van de Chinese toezichthouders, waar ter wereld het bedrijf ook een beursnotering wil krijgen.

Vorige maand kreeg het bedrijf toestemming van dezelfde toezichthouders, waardoor de weg nu vrij is.