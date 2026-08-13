Extreme hagel- en onweersbuien drukken halfjaarresultaat Achmea

ZEIST (ANP) - Verzekeraar Achmea heeft in het eerste halfjaar een lagere operationele winst behaald dan een jaar eerder. Dat kwam onder andere door de schade die hevige hagel- en onweersbuien eind juni veroorzaakten in Nederland. Volgens topvrouw Bianca Tetteroo onderstreept het extreme weer de noodzaak om schade door klimaatverandering te voorkomen.

Het operationele resultaat van het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis kwam uit op 492 miljoen euro. Dat is 13 procent minder dan in de eerste helft van 2025. Bij de tak die onder andere schadeverzekeringen aanbiedt in Nederland daalde het resultaat met een kwart door de onweers- en hagelschade. Het nettoresultaat steeg juist 80 procent tot 688 miljoen euro dankzij goede beleggingsresultaten. De solvabiliteit, die aangeeft hoe goed een verzekeraar aan zijn verplichtingen kan voldoen, steeg 24 procentpunt naar 217 procent.

Tetteroo zegt dat Achmea 77 miljoen euro apart zette voor het noodweer. "Daarvan heeft 30 miljoen te maken met alleen maar schades aan auto's in een heel korte tijd. Als je kijkt naar ons marktaandeel, dan zie je dus eigenlijk dat we als sector in nog geen uur tijd 100 miljoen tot 120 miljoen euro autoschadegevallen hebben door extreme hagelbuien", zegt de bestuursvoorzitter. "Dan denk ik dat het heel belangrijk is om te kijken wat we daar richting de toekomst aan kunnen doen."

Klimaatadaptief bouwen

Ze houdt, net als de verzekeringsbranche als geheel, een pleidooi om nieuwe normen voor bestendig bouwen tegen zeer hevige neerslag sneller in te voeren. De overheid werkt aan normen die uiterlijk 2030 moeten gelden, maar wat Tetteroo betreft moet dat zo snel mogelijk, zodat nieuwbouw hevige buien kan doorstaan.

"Een verzekering is eigenlijk een sluitstuk, je zou veel harder moeten inzetten op klimaatadaptief bouwen om klimaatrisico's goed verzekerbaar te houden", zegt Tetteroo bij een toelichting op de resultaten. Structureel hogere schadelasten komen uiteindelijk terug in de premies, stipt ze aan.

Het operationele resultaat van Achmea viel ook lager uit door hogere zorgkosten bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De internationale tak presteerde juist beduidend beter, onder andere dankzij groei in Turkije en Griekenland. Buiten Nederland zet Achmea vooral in op het online verstrekken van verzekeringen, waarbij Achmea een voorsprong heeft ten opzichte van concurrenten die met tussenpersonen en agenten werken.