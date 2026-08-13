Poetin bezoekt betwiste eilandengroep de Koerilen

KOERILSK (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft het eiland Itoeroep bezocht. Dat meldde het Russische staatspersbureau TASS donderdag. Itoeroep is een eiland in de betwiste eilandengroep de Koerilen. Zowel Rusland als Japan maakt daar aanspraak op. Door Japan wordt het eiland Etorofu genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben Rusland en Japan nooit officieel een vredesakkoord ondertekend. Dat komt onder meer door het territoriale dispuut over de Koerilen. Japan noemt de eilandengroep de Noordelijke Gebieden.

Volgens TASS was dit de eerste keer dat Poetin de Koerilen bezocht. Hij ging onder meer langs een visverwerkingsfabriek en sprak over visserij en migratiegedrag van vissen.

Japan heeft "ernstig bezwaar" gemaakt tegen het bezoek van Poetin, zegt de minister van Buitenlandse Zaken.