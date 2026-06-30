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Bloomberg: Shell nadert verkoop pompstations Zuid-Afrika

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 13:36
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell is dicht bij een verkoop van zijn pompstations in Zuid-Afrika in een deal van ongeveer 1 miljard dollar aan een onderdeel van staatsolieconcern Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Mogelijk wordt al binnen enkele dagen een deal bekendgemaakt.
Shell heeft meer dan zeshonderd pompstations in Zuid-Afrika. Daarmee heeft het bedrijf een marktaandeel van circa 10 procent. Adnoc Distribution kwam eerder dit jaar al als meest waarschijnlijke koper naar voren nadat gesprekken over een verkoop aan oliehandelaar Gunvor spaak waren gelopen. De verkoop maakt deel uit van de strategie van Shell om bezittingen die niet tot de kernactiviteiten worden gerekend, af te stoten en meer geld vrij te maken voor investeringen in olie- en gaswinning.
Volgens de bronnen zijn de gesprekken vergevorderd, maar is nog geen definitieve overeenkomst gesloten. Shell wilde geen commentaar geven tegen Bloomberg.
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