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Duizenden mensen bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 13:30
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PRETORIA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Duizenden mensen hebben zich dinsdag in Zuid-Afrika aangesloten bij protesten tegen migranten. Omdat wordt gevreesd voor geweld hebben de autoriteiten uit voorzorg een grote politiemacht ingezet.
Activisten eisen dat alle ongedocumenteerde migranten Zuid-Afrika verlaten. De door hen gestelde deadline verloopt dinsdag en er zijn acties in steden als Johannesburg, Pretoria, Durban en Kaapstad.
De deadline zorgt voor veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of blijven weg van hun werk. Er zijn ook berichten dat migranten illegaal uit hun woonruimte worden gezet, omdat hun huisbazen geweld gericht tegen hun panden vrezen.
Vreedzaamheid
President Cyril Ramaphosa sprak maandag met een aantal leiders van de anti-migrantenbeweging. Hij benadrukte volgens zijn woordvoerder dat protesten vreedzaam moeten verlopen.
Er waren dinsdag aanvankelijk geen berichten over grootschalige ongeregeldheden. Wel greep de politie volgens de krant Daily Maverick in bij plunderingen.
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