ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Scheiden of van baan wisselen? Zo raak je ongemerkt een klein vermogen aan pensioen kwijt

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 30 juni 2026 om 13:55
shutterstock_2534530575
Veel mensen raken bij een scheiding of baanwissel ongemerkt tienduizenden euro’s pensioen kwijt, simpelweg omdat ze niets regelen of vergeten te kijken wat er al voor hen klaarstaat. Het pijnlijke is: de regels zijn niet ingewikkeld, maar wel meedogenloos als je ze negeert.
Wie uit elkaar gaat na een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd. Dat heet pensioenverevening. De kernvoorwaarde: de scheiding moet binnen twee jaar worden gemeld bij het pensioenfonds, via een standaardformulier dat je samen met je ex invult. Laat je dat liggen, dan blijft het recht op papier bestaan, maar wordt het niet automatisch uitbetaald en moet je later zelf achter je deel aan, vaak met een advocaat en zonder garantie dat alles nog te achterhalen is.
Nederland telt jaarlijks ruim 25.000 echtscheidingen; achter elke scheiding hangen één of meer pensioenpotjes die verdeeld moeten worden. Zeker bij lange relaties kan het gaan om bedragen van honderdduizenden euro’s aan totaal opgebouwd pensioen, waar de helft dus in principe voor de ex-partner is. Wie in het convenant “afziet” van verdeling of het formulier nooit verstuurt, kan daardoor levenslang duizenden euro’s per jaar mislopen zodra de ander met pensioen gaat.
Ook bij een baanwissel gaat het vaak mis. Wie overstapt naar een andere werkgever laat zijn oude pensioenregeling meestal gewoon staan, terwijl waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder mogelijk is. Dat samengaan van potjes geeft overzicht en voorkomt dat kleine kapitalen bij oude fondsen blijven liggen – de zogenoemde “vergeten pensioenen” waar je pas achter komt als het te laat is om nog zinvol bij te sturen.
De harde les: wie bij scheiding of baanwissel niet minstens één keer inlogt op MijnPensioenoverzicht en zijn rechten vastlegt, speelt Russische roulette met zijn pensioen.

Lees ook

Pas op als je dit jaar van baan wisselt: zo verlies je duizenden euro's aan pensioencompensatiePas op als je dit jaar van baan wisselt: zo verlies je duizenden euro's aan pensioencompensatie
De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”
Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishoudenPer 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden
Dit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangtDit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangt
Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-443907489

Wat gebeurt er als je geen testament hebt?

collage-2-1-large-right-20260629

Britse influencer riskeert vuurpeloton in Dubai na dodelijke liefdesruzie

xdw3kWa9

Trump opnieuw beschuldigd van aanranding en bedreiging voormalig schoonheidskoningin

ANP-4228354

Op Antarctica is een vulkaan die dagelijks echt goud spuwt

28077966_m

Jongen (7) overlijdt aan obesitas: ouders aangeklaagd voor moord

ANP-510809609

Steeds minder huurwoningen: wie straks nog kan huren in Nederland

Loading