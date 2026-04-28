Bloomberg: staatsbedrijven China willen weer brandstof exporteren

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 12:08
anp280426084 1
BEIJING (ANP) - Chinese staatsoliemaatschappijen hebben stappen gezet om binnenkort weer brandstof te exporteren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De voorraden in China zijn opgelopen, nadat Beijing besloot de export van diesel en benzine te beperken in de eerste dagen van de Iranoorlog.
De Chinese overheid nam die maatregel om de binnenlandse brandstofvoorziening voorrang te geven, nadat de scheepvaart in de Straat van Hormuz was stilgelegd. In de weken die volgden hebben hogere binnenlandse brandstofprijzen echter geleid tot een zwakke vraag, waardoor de druk op leveranciers afnam, aldus Bloomberg. Exportmarges zijn tegelijkertijd sterk gestegen.
Grote Chinese staatsoliebedrijven zoals Sinopec en China National Petroleum Corporation zijn vorige week begonnen met het aanvragen van overheidsvergunningen die hen zouden toestaan om in mei weer benzine en diesel te verschepen. De Chinese regering lijkt tot op heden nog geen gehoor te hebben gegeven aan het verzoek.
191702428 l normal none

anp 457636186

NRG-Stadium-Houston-869x578

243665617_m

175543081_m

European-GDPs-in-2026_WEB-1

