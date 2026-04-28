Politie: vijftig man betrokken bij vernieling in Loosdrecht

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 11:53
LOOSDRECHT (ANP) - Een groep van ongeveer vijftig relschoppers was volgens de politie betrokken bij de vernielingen aan het gemeentehuis in Loosdrecht. Op maandagnacht werden in het Noord-Hollandse dorp onder meer stenen door de ramen van het pand gegooid. Ook werd het hek vernield.
Volgens een woordvoerder is de groep na festiviteiten rondom Koningsdag van het dorp richting het gemeentehuis getrokken, waarna de vernielingen plaatsvonden. Toen de politie bij het gebouw aankwam,waren van de groep nog zo'n vijftien mensen over. Een 34-jarige man uit Ermelo werd aangehouden.
De politie doet nog onderzoek naar de groep en hoopt daarbij meer aanhoudingen te kunnen verrichten.
In het gemeentehuis aan de Rading moeten vanaf 6 mei tijdelijk asielzoekers gehuisvest gaan worden. Daar is meermaals tegen gedemonstreerd.
POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

European-GDPs-in-2026_WEB-1

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

Loading