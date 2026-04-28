VVD en JA21 door met taakstrafverbod geweld tegen hulpverleners

DEN HAAG (ANP) - VVD en JA21 gaan door met hun wetsvoorstel om taakstraffen bij geweld tegen hulpverleners te verbieden, bevestigt JA21-leider Joost Eerdmans na berichtgeving door De Telegraaf. Ondanks stevige kritiek van de Raad van State passen de twee partijen het voorstel inhoudelijk niet aan.

Het voorstel zet een streep door taakstraffen bij geweldsmisdrijven, als die zijn gepleegd tegen politieagenten, brandweerlieden, ambulancemedewerkers of boa's terwijl ze hun werk doen. VVD en JA21 dienden het voorstel ruim een jaar geleden in bij de Tweede Kamer. De Raad van State raadde hen toen af om het zonder aanpassingen door te zetten.

Rechters moeten genoeg ruimte hebben om per geval een afweging te maken, vond de hoge wetgevingsadviseur. Als voorbeeld noemde de raad "iemand die in paniek een ambulanceverpleegkundige hardhandig vastpakt en vervolgens duwt richting een slachtoffer dat hulp nodig heeft". Mogelijk zou daar dus een celstraf op komen te staan.