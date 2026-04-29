FT: eigenaar pompt 210 miljoen euro in noodlijdend Lipton

LONDEN (ANP) - Investeerder CVC, de eigenaar van Lipton, investeert 210 miljoen euro in het theemerk. Dat meldt de Financial Times. Het noodlijdende theebedrijf moet op die manier het hoofd boven water houden.

De topman van Lipton, de in oktober aangestelde Marc Busain, gaat woensdag bij de aandeelhoudersvergadering een herstelplan presenteren. Daarbij gaat het bedrijf focussen op snelgroeiende onderdelen en de onlineverkoop stimuleren. Lipton zag in de afgelopen periode zijn jaaromzet met bijna een kwart afnemen. Dat komt met name door de mindere theeconsumptie in het Verenigd Koninkrijk. Daar drinken jongeren de laatste tijd vaker koffie.

Experts stellen dat als de prestaties van Lipton niet snel verbeteren, het bedrijf binnen een jaar of anderhalf in geldnood kan komen. Met de kapitaalinjectie moet dit scenario worden afgewend.

Lipton, waar ook theemerk Pukka onder valt, werd in 2021 voor 4,5 miljard euro gekocht van Unilever. Daarmee werd het een zusterbedrijf van onder meer parfumerieketen Douglas, dat ook in handen is van CVC.