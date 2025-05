Bloomberg: Trump wil nieuwe exportbeperking chips intrekken

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump is van plan nieuwe exportbeperkingen voor AI-chips in te trekken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om regels rond exportvergunningen die onder Joe Biden, de voorganger van president Donald Trump, zijn aangekondigd. Ze zouden medio mei ingaan.

Bij de nieuwe exportbeperkingen zouden landen worden ingedeeld in drie categorieën die bepalen in hoeverre ze geavanceerde chips kunnen importeren. Bij grote chipbedrijven, zoals Nvidia, en regeringen van andere landen ontstond veel verzet tegen die regels. De regering-Biden wilde via het stelsel van verplichte exportvergunningen voorkomen dat China via andere landen toch aan geavanceerde chips komt waarvan de VS niet willen dat ze het Aziatische land bereiken.

Het ministerie van Handel stelt nu dat de regels uit de tijd van Biden te ingewikkeld zijn. "We vervangen het met een eenvoudigere regel die Amerikaanse innovatie ontketent en Amerikaanse dominantie met AI verzekert."