Heeft iemand je vandaag stiekem gefilmd via zijn bril? Zo wordt je privacy geschonden

Het lijkt gewoon een Ray-Ban, maar ondertussen kan de persoon tegenover je filmen wat jij doet. De slimme brillen van Meta zijn een verkoophit, maar zorgen ook voor een steeds fellere privacydiscussie. Zeker nu blijkt dat bedrijfjes en handige knutselaars de ingebouwde beveiliging kunnen omzeilen.

De Ray-Ban Meta-bril heeft een ledlampje dat gaat knipperen zodra de drager foto's of video's maakt. Dat moet omstanders waarschuwen. Alleen: online zijn aanbieders te vinden die dat lampje uitschakelen. Eén Amerikaanse aanbieder zegt ongeveer honderd brillen te hebben aangepast. Per exemplaar kost hem dat slechts 15 tot 20 minuten.

En sommige klanten hebben weinig frisse bedoelingen. Zo vertelde een klant dat hij stripclubs bezoekt en de danseressen wil opnemen. De bril zou daarvoor handiger zijn dan een telefoon in zijn borstzak.

Gefilmd zonder dat je iets merkt

Dat is geen theoretisch probleem. Mensen vertellen dat ze zonder toestemming zijn opgenomen op straat, festivals, hun werk en zelfs in hun eigen huis. Een Amerikaanse moeder ontdekte pas dat zij en haar jonge kinderen waren gefilmd toen een wildvreemde contact met haar opnam nadat de beelden online waren verschenen.

De brillen zijn ondertussen razend populair. Meta verkocht naar eigen zeggen in 2025 ongeveer 7 miljoen exemplaren. Het slimme van Meta is dat de technologie niet oogt als technologie: dankzij samenwerkingen met Ray-Ban en Oakley ziet de camera eruit als een doodnormale modieuze bril.

En dan komt gezichtsherkenning

Privacyorganisaties maken zich ondertussen zorgen over een volgende stap: gezichtsherkenning. In interne plannen van Meta dook de functie ‘NameTag’ op. Daarmee zouden gezichten die de bril ziet als biometrische informatie kunnen worden opgeslagen. Meta benadrukt dat de functie niet voor consumenten is uitgebracht en dat nog geen definitieve beslissing is genomen.

Meta zegt bovendien dat het filmen stopt wanneer het privacylampje wordt afgedekt of beschadigd is. Toch vertelden meerdere mensen die brillen aanpassen dat hun methode ook na een software-update nog werkte. Zelfs een simpele sticker bleek in een test voldoende om het lampje te blokkeren.

Daarmee ontstaat een ongemakkelijke nieuwe werkelijkheid: vroeger zag je tenminste wanneer iemand zijn telefoon op je richtte. Straks is één blik van een onbekende misschien genoeg om je af te vragen: kijkt hij naar me of filmt hij me?