Bloomberg: VS willen scheepvaartwet opschorten om prijsstijgingen

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 20:23
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering wil een scheepvaartwet opschorten om de stijgende olie- en benzineprijzen te dempen. Dat melden ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Door de Iranoorlog en de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz zijn de prijzen flink gestegen en de Amerikaanse president Donald Trump overweegt verschillende opties om de stijgingen tegen te gaan.
De ingewijden zeggen dat het om een opschorting van dertig dagen gaat van een wet die bepaalt dat vervoer over water tussen Amerikaanse havens alleen door Amerikaanse schepen uitgevoerd mag worden. Met een vrijstelling kunnen de over het algemeen goedkopere buitenlandse tankers ook goederen vervoeren.
Het Witte Huis bevestigt een tijdelijke opschorting van de wet te overwegen "om ervoor te zorgen dat essentiële energieproducten en landbouwbenodigdheden vrij naar Amerikaanse havens kunnen stromen", aldus Witte Huis-woordvoerster Karoline Leavitt.
