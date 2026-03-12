Organisaties Curaçao bezorgd over aantasting historisch erfgoed

WILLEMSTAD (ANP) - Meerdere organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Curaçaose erfgoed hebben een brief gestuurd aan UNESCO. Dat hebben ze deze week bekendgemaakt. De organisaties zeggen zich ernstige zorgen te maken over de vele bouwprojecten die volgens hen leiden tot "een teruglopende kwaliteit en aantasting van historisch Willemstad".

"De laatste jaren heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bouwvergunningen en principeakkoorden verleend voor de bouw van constructies die vele malen hoger en groter zijn dan de historische omgeving", zo stellen ze. De organisaties zijn bang dat Curaçao van de UNESCO-Werelderfgoedlijst wordt gehaald, waar het eiland sinds 1997 op staat.

Minister Charles Cooper van VVRP lijkt niet onder de indruk van de kritiek. "Vertel mij hoeveel geld we binnenkrijgen alleen omdat Willemstad op een UNESCO-lijst staat? Ik zal zelf antwoorden: nihil", schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Toeristen komen volgens de minister voor monumenten als de Handelskade, de Emmabrug en de monumenten in Punda en Otrobanda. Daar mag niemand aankomen, zegt hij, die zijn beschermd door de wet. De minister meldt verder dat hij iedereen die aan de monumenten komt "de ogen zal uitsteken".