Bloomberg: wereldwijde cacaocrisis lijkt richting einde te gaan

NEW YORK (ANP) - De wereldwijde cacaocrisis lijkt richting een einde te gaan, nu betere oogsten in Zuid-Amerika en een afnemende vraag voor het tweede jaar op rij voor een cacao-overschot lijken te zorgen. Dat concludeert persbureau Bloomberg na gesprekken met analisten en handelaren.

Volgens de dertien deskundigen die Bloomberg sprak overtreft de productie in het nieuwe seizoen, dat volgende maand begint, de consumptie naar verwachting met 186.000 ton. Daarmee zou het overschot ruim twee keer zo groot zijn als dit seizoen. Dit moet helpen wereldwijde voorraden aan te vullen die waren uitgeput na opeenvolgende slechte oogsten in West-Afrika.

Afgelopen jaren verviervoudigde de cacaoprijs nog ruimschoots op de handelsmarkt in New York. Chocoladefabrikanten reageerden door chocola flink duurder te maken. Hoewel de cacaoprijs historisch gezien nog steeds hoog is, is deze dit jaar alweer stevig gedaald doordat consumenten minder chocola zijn gaan kopen en chocolatiers hun recepten aanpasten.