Eerste actievoerende KLM-medewerkers arriveren bij Schiphol

SCHIPHOL(ANP) - Op en nabij Schiphol is het derde protest van een deel van het grondpersoneel van KLM begonnen. De achterban van de vakbonden FNV en CNV is niet te spreken over de arbeidsvoorwaarden die de luchtvaartmaatschappij voor ze heeft bedacht. Medewerkers houden daarom uit onvrede van 06.00 tot 12.00 uur een werkonderbreking.

Deelnemers aan de actie komen samen bij een podium aan de Schiphol Boulevard. Waar aan het begin van de actie zo'n vijftig mensen aanwezig waren, is dat aantal inmiddels opgelopen tot ongeveer driehonderd. Onder de stakers bevinden zich ook tientallen grondstewardessen.

Er klinkt harde muziek en er staan tentjes van de vakbonden. Op Schiphol Plaza, de entree van de luchthaven, staan volgens FNV nog veel meer mensen, die later aansluiten. De bond verwacht woensdagochtend tussen de zevenhonderd en negenhonderd actievoerders. Door de acties zijn 119 vluchten geannuleerd. Volgens een medewerker van de servicebalie van KLM zijn er geen passagiers die niet weten dat hun vlucht is geannuleerd.

KLM werd het begin deze maand wel eens over een nieuwe cao met drie andere vakbonden: NVLT, VKP en De Unie. Ze spraken onder meer een loonstijging van 2,25 procent af.