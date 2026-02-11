Schrijver Cees Nooteboom overleden op 92-jarige leeftijd

Schrijver Cees Nooteboom is overleden, meldt de stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) woensdag.

"Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Cees Nooteboom. De schrijver van het Boekenweekgeschenk van 1991, 'Het volgende verhaal', was een van Nederlands literaire giganten, internationaal geroemd en gelauwerd. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte."

Eerder woensdag meldde Het Parool via uitgever De Bezige Bij het overlijden van de schrijver. Hij was 92 jaar.