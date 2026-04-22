Inspectie legt Tata Steel dwangsom op om gevaarlijke staalslak

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt een dwangsom op aan Tata Steel. De staalfabrikant moet een specifieke soort staalslak voortaan als gevaarlijk classificeren, waarschuwt de inspectie.

Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek dat Tata Steel de zogeheten LD-staalslak onterecht had aangemerkt als niet-gevaarlijk. In september vorig jaar legde de ILT om die reden een voorlopige dwangsom op aan het bedrijf. Volgens de inspectie moet Tata Steel waarschuwen voor geïrriteerde luchtwegen en ernstig oogletsel.

Tata Steel krijgt nu een maand de tijd om de staalslak als gevaarlijk in te delen. Als Tata Steel dit niet doet, dan volgt een dwangsom van 15 euro per ton LD-staalslak die op de markt wordt gebracht, dit met een maximumbedrag van 10 miljoen euro. Bij Tata Steel ontstaat jaarlijks 650.000 ton LD-staalslak.

Staalslakken zijn restproducten die lijken op stenen en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal.