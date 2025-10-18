Italiaan Bezzecchi wint voor derde keer sprintrace in MotoGP

PHILLIP ISLAND (ANP/RTR) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft voor de derde keer in vier races de sprintrace in de MotoGP gewonnen. De Italiaan was op zijn Aprilia op het circuit op Phillip Island ondanks een matige start de snelste, voor de Spanjaarden Raúl Fernández en Pedro Acosta.

Bezzecchi greep eerder maar net naast de pole, die werd gepakt door de Fransman Fabio Quartararo op de Yamaha. In de warming-up kwam hij in botsing met een zeemeeuw. "Het was best lastig, want aan het begin raakte ik een grote vogel. Helaas voor hem, maar ook voor mij, want ik schrok erg", reageerde de Italiaan. "Gelukkig was niets kapot aan de motor en natuurlijk spijt het me zeer."

Marc Márquez ontbreekt in Australië. De Spaanse Ducati-coureur, die de wereldtitel van dit seizoen al heeft veiliggesteld, is geopereerd aan zijn rechterschouder. Márquez was begin oktober hard ten val gekomen in de Grote Prijs van Indonesië.