Groenewegen kijkt uit naar Tourrit met kansen voor sprinters

SAINT-MÉEN-LE-GRAND (ANP) - Wielrenner Dylan Groenewegen kijkt uit naar het weekend in de Tour de France, waar hij voor het eerst sinds maandag weer zijn sprinterskwaliteiten kan tonen. "Ik heb er zin in", keek de Nederlander van Jayco - AlUla voor aanvang van de achtste etappe vooruit.

Na de door de Belg Tim Merlier gewonnen sprint in de derde etappe volgden drie lastige heuvelritten en een tijdrit. "Eindelijk weer twee dagen die op papier een sprint kunnen zijn", zei Groenewegen zaterdag bij de NOS. "Vandaag is er wel een iets lastiger finale met een laatste kilometer die wat omhoogloopt. We mogen het geen berg noemen, maar het loopt wat smerig omhoog."

"Ik wil eerder niet al te veel energie verspillen en er op het juiste moment zitten om hem goed aan te gaan", aldus Groenewegen, die aangaf dat hij eerder in de Tour last had van zijn maag. "Ik voel me nu een stuk beter dan tijdens de eerste dagen, toen ik me niet helemaal top voelde. Ik ben er klaar voor."