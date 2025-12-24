Boeren Oekraïne vrezen afname voedselexport na aanvallen havens

KYIV (ANP/RTR) - De voedselexport van Oekraïne heeft last van de onlangs opgeschroefde aanvallen van Rusland op Oekraïense havens. De Oekraïense boerenbond UAC vreest dat de aanvallen kunnen leiden tot een grote afname van de handel.

Oekraïne is wereldwijd een van de grootste exporteurs van tarwe en maïs en de grootste leverancier van zonnebloemolie. Maar de exportcapaciteit is afgenomen door de nu bijna dagelijkse aanvallen met drones en raketten op havens in de regio Odesa. De UAC schat dat minstens een van de drie belangrijkste exporthavens stilligt of op 20 procent van zijn capaciteit draait.

Volgens de Oekraïense bond is deze maand tot nu toe 1,5 miljoen ton maïs van de gecontracteerde 2 miljoen ton verscheept. Bij zonnebloemolie gaat het om 275.000 ton van de gecontracteerde 410.000 ton.

Statistiekbureau CBS becijferde eerder dat Oekraïne de grootste leverancier van zonnebloemolie van Nederland was in 2021, het jaar voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Ook een groot deel van de ingevoerde maïs kwam uit Oekraïne.