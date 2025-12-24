Europese beurzen sluiten licht lager in verkorte kerstsessie

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag overwegend licht lager gesloten op de verkorte handelssessie voor kerst. Beleggers deden het rustig aan en pakten wat winst, terwijl er weinig richtinggevend nieuws was om te verwerken.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde 0,1 procent lager op 941,37 punten. Daarentegen ging de MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, een fractie vooruit tot 916,31 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.

De beurshandel in Amsterdam eindigde al om 14.00 uur in aanloop naar kerstavond. De Duitse beurs bleef vanwege kerst de hele dag gesloten. Op Wall Street is er woensdag net als in Amsterdam een halve handelsdag. Op eerste kerstdag blijven de Europese en Amerikaanse beurzen dicht. Wall Street is vrijdag, op tweede kerstdag, wel weer open. Aan het Damrak hervat de handel pas maandag weer.