Boerenorganisaties EU en Australië niet blij met vrijhandelsdeal

BRUSSEL (ANP) - Brancheverenigingen voor boeren uit Europa en Australië hebben hun onvrede geuit over het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie en Australië afgelopen nacht sloten. Daarin is onder meer afgesproken dat Australië de komende jaren meer rundvlees naar de EU mag exporteren en dat een deel wordt vrijgesteld van importheffingen. Ook de uitvoer van suiker en lamsvlees naar de EU wordt eenvoudiger.

De Europese boerenkoepelorganisatie Copa-Cogeca stelt dat de afspraken extra druk leggen op sectoren die al door eerdere akkoorden waren getroffen. "De cumulatieve impact van opeenvolgende handelsakkoorden maakt deze concessies onaanvaardbaar", aldus Copa-Cogeca.

Australische boeren hoopten juist op meer. De Nationale Boerenfederatie van Australië zei "extreem teleurgesteld" te zijn over de deal.

Invoerheffingen

De leiders van de EU en Australië hebben gezegd dat met het akkoord de invoerheffingen op 99 procent van de Europese export naar Australië verdwijnen. Het gaat onder meer om die op wijn, groenten en fruit.

De Europese autobrancheorganisatie ACEA verwelkomde de deal. Die "bevestigt het streven van de EU naar open en eerlijke handelsrelaties en brengt een markt van bijna 28 miljoen consumenten dichter bij elkaar", aldus de koepelvereniging.

De EU verlaagt verder de importheffingen op kritieke mineralen uit Australië. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei dinsdag volgens persbureau AFP dat de EU en Australië moeten samenwerken om de afhankelijkheid van landen zoals China voor zeldzame aardmineralen te verminderen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daar kritisch op. Een woordvoerder zei dat China hoopt dat de EU "zich zal onthouden van protectionistische maatregelen".