Ali B meest geraakt door beschuldiging Jill Helena

AMSTERDAM (ANP) - Ali B voelde zich van de beschuldigingen tegen hem het meest geraakt door die van zangeres Jill Helena. Dat zei de rapper dinsdag tijdens de behandeling van het hoger beroep van de zedenzaak tegen hem.

Helena, voormalig kandidaat van The Voice of Holland, beschuldigt de rapper van aanranding. Ze verklaarde dat Ali B haar in mei 2018 in de auto tegen haar wil had betast.

Ali B was in 2013 coach van Helena bij The Voice of Holland en volgens hem kregen ze een relatie. De rapper zei dat ze een hechte band hadden en meerdere malen seks hadden. Hij vindt de beschuldiging van Helena naar eigen zeggen moeilijk te rijmen met hun relatie. Ook vertelde hij het onbegrijpelijk te vinden dat Helena ook na de vermeende aanranding nog contact met hem onderhield.

In gesprek met de politie zei Jill Helena over Ali: "Hij heeft humor en heel veel zelfvertrouwen. Hij is ook geen domme jongen. Hij blijft zichzelf ontwikkelen, maar hij heeft ook een hele andere kant die hij niet zo vaak liet zien."