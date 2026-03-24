Ondernemers: snel maatregelen nodig voor impact Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - Ondersteuning voor Nederlandse bedrijven en medewerkers kan niet wachten tot de besluitvorming in augustus rond Prinsjesdag, zoals het kabinet van premier Rob Jetten vorige week aankondigde. Daarvoor waarschuwen MKB Nederland en VNO-NCW. De ondernemersorganisaties pleiten onder meer voor een tijdelijk publiek fonds voor bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben. Daar kunnen bedrijven geld lenen om deze periode door te kunnen komen, aldus de belangenbehartigers.

Volgens de ondernemers heeft de oorlog in het Midden-Oosten steeds meer nadelige gevolgen voor bedrijven en hun medewerkers. "Maatregelen moeten nu worden uitgewerkt en klaargezet", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze willen ook een verruiming van de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers. "Ook moeten er plannen klaarliggen voor als deze situatie blijft voortduren."