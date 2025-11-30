ECONOMIE
Boerenprotesten in Griekenland om vertraagde Europese subsidies

Economie
door anp
zondag, 30 november 2025 om 17:37
anp301125088 1
ATHENE (ANP/RTR) - Griekse boeren zijn zondag slaags geraakt met de politie tijdens protesten in delen van het Zuidoost-Europese land. Ze zijn boos over de vertraagde uitbetaling van Europese subsidies, veroorzaakt door onderzoeken naar een groot corruptieschandaal in Griekenland.
Honderden boeren gingen de straat op en blokkeerden wegen met hun tractoren om te protesteren tegen de regering over een geschat uitblijven van 600 miljoen euro aan EU-steun en andere betalingen. In de omgeving van Athene vuurde de politie traangas af op de demonstranten die probeerden barricades te doorbreken.
Er lopen meerdere onderzoeken naar een schandaal waarbij sommige boeren mogelijk eigendomsdocumentatie van land en vee hebben vervalst om EU-landbouwsubsidies te ontvangen. Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), dat dit soort misdrijven onderzoekt, zei dit jaar bewijs te hebben gevonden dat Griekse boeren EU-fondsen hebben misbruikt. Vervolgens zijn Griekse autoriteiten afzonderlijke onderzoeken gestart.
