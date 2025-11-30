ECONOMIE
Oliekartel OPEC+ draait oliekraan in januari niet verder open

Economie
door anp
zondag, 30 november 2025 om 17:37
anp301125087 1
WENEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De olieproducerende landen die zijn verenigd in oliekartel OPEC+ gaan in het eerste kwartaal van volgend jaar niet nog meer olie oppompen. Dat hebben ze zondag besloten op een vergadering. Daarmee zien de landen af van hun eerdere patroon om de olieproductie telkens wat verder op te voeren, en zo de prijzen aan de pomp in Nederland potentieel iets te drukken.
De alliantie, met onder meer Saudi-Arabië en Rusland, komt tot dit besluit tegen de achtergrond van de nieuwe Amerikaanse poging een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne te sluiten. Als er echt vrede komt, zou dit de mondiale olievoorziening kunnen vergroten, aangezien dan waarschijnlijk sancties tegen Rusland worden versoepeld. Mede daardoor zijn er zorgen over een dreigend overaanbod.
De benzineprijs in Nederland ging de laatste maanden al omhoog, ondanks de productieverhogingen van OPEC+. Dit had waarschijnlijk te maken met de aanhoudende geopolitieke onrust. Ook probeerden grote oliebedrijven mogelijk wat meer marge te pakken aan de pomp.
