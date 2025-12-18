Boete dreigt voor Gelders woningpark om gebrekkig stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Voor Park Residence Tergouw in het Gelderse Oosterhout dreigt een forse boete. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een last onder dwangsom opgelegd van 300.000 euro om de gebrekkige administratie van het voormalige vakantiepark waar tegenwoordig mensen wonen. De waakhond wil ook dat Tergouw gaat voldoen aan alle andere eisen die gelden voor netbeheerders en energieleveranciers. Wanneer Tergouw geen orde op zaken stelt, kan de ACM een boete opleggen van maximaal 900.000 euro.

Aanleiding voor het optreden zijn klachten van bewoners van het park. Volgens hen zijn er vaak stroomstoringen. Ook kunnen ze bijvoorbeeld hun wasmachine en inductiekookplaat vaak niet tegelijk aanzetten. Verder klagen ze over onveilige situaties.

Het gas- en elektriciteitsnet van Tergouw wordt niet beheerd door de regionale netbeheerder Liander maar door het park zelf. Het net is in de jaren 70 aangelegd als 'recreatienet' en is daarom niet berekend op het huidige energiegebruik van woningen. Tergouw heeft tot 15 maart om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.