EU stelt Mercosur-akkoord met maand uit

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie neemt nog een maand extra de tijd om een omstreden vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen te sluiten. De Mercosur-overeenkomst wordt niet zaterdag, maar in januari pas getekend, zeggen EU-diplomaten. De Mercosur-landen zouden hebben laten weten dat geduld nog te kunnen opbrengen.

Het uitstel komt er op verzoek van Italië. Premier Giorgia Meloni vroeg om meer tijd om bezorgde boeren gerust te stellen. Boeren in Italië, Frankrijk en veel andere EU-landen vrezen dat zij worden weggeconcurreerd door boeren in Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Voor het akkoord, waarop de Mercosur-landen al jaren wachten, is de steun van Italië doorslaggevend.