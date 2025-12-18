ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU stelt Mercosur-akkoord met maand uit

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 20:56
anp181225213 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie neemt nog een maand extra de tijd om een omstreden vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen te sluiten. De Mercosur-overeenkomst wordt niet zaterdag, maar in januari pas getekend, zeggen EU-diplomaten. De Mercosur-landen zouden hebben laten weten dat geduld nog te kunnen opbrengen.
Het uitstel komt er op verzoek van Italië. Premier Giorgia Meloni vroeg om meer tijd om bezorgde boeren gerust te stellen. Boeren in Italië, Frankrijk en veel andere EU-landen vrezen dat zij worden weggeconcurreerd door boeren in Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Voor het akkoord, waarop de Mercosur-landen al jaren wachten, is de steun van Italië doorslaggevend.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538927528

Gooische lijstjes: dit zijn de 24 grootste 'kaknamen' voor jongens en meisjes

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

ANP-463518267

Lig je vaak wakker? Deze truc komt van een van de meest vooraanstaande slaaponderzoekers

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

ANP-523765250

Minister Bruins - geroepen door god - maakte er een puinhoop van. Maar hij wil terug

Loading