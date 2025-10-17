Militair leider Madagaskar beëdigd als president

ANTANANARIVO (ANP/RTR/AFP) - De militaire leider van Madagaskar, Michael Randrianirina, is beëdigd als president. Het leger nam deze week de macht over op het eiland na grote jongerenprotesten tegen de regering, waarbij president Andry Rajoelina het land ontvluchtte.

Het parlement stemde dinsdag voor de afzetting van Rajoelina. Hij weigert af te treden en zegt dat er sprake is van een coup. Er is internationaal ook veel kritiek op de machtsovername. Zo sprak VN-secretaris-generaal António Guterres van een ongrondwettelijke regeringswisseling en hij riep op tot het "herstel van de constitutionele orde en rechtsstaat". De Afrikaanse Unie heeft Madagaskar geschorst uit het samenwerkingsverband.

Volgens Randrianirina is van een coup geen sprake. "Dat is wanneer soldaten het presidentiële paleis betreden met wapens" en bloedvergieten, zei hij donderdag. "Dit is geen coup." Hij wil naar eigen zeggen maximaal twee jaar aan de macht blijven, waarna er verkiezingen moeten worden gehouden.