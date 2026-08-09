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Duitser Brenner wint Ronde van Polen, Küng beste in tijdrit

Sport
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 17:18
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WIELICZKA (ANP) - Wielrenner Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. De Zwitser Stefan Küng won de slotetappe.
Brenner begon de afsluitende rit als nummer 4 van het algemeen klassement. Hij had na de etappe van zaterdag 11 seconden achterstand op Scaroni. Wielrenners Louis Barré en Bart Lemmen van Visma-Lease a Bike stonden tweede en derde.
Brenner eindigde als zevende in de tijdrit op 11 seconden van winnaar Küng. De Duitser was ruim sneller dan Scaroni, Barré en Lemmen. In het eindklassement bleef hij de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, die tweede werd in de tijdrit, 10 seconden voor. De Spanjaard Iván Romeo eindigde als derde in het klassement voor Barré en Lemmen.
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