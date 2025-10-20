Bonden bezorgd over toegenomen agressie tegen pompmedewerkers

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toegenomen agressie tegen medewerkers van tankstations sinds de invoering van algehele leeftijdscontrole bij de verkoop van tabaksproducten sinds 1 oktober. FNV-bestuurder Murat Sekercan zegt hierover al tientallen meldingen te hebben ontvangen van vakbondsleden.

Medewerkers worden volgens hem onder meer uitgescholden en bedreigd. Vaak door jonge mannen die geen legitimatiebewijs willen laten zien, maar ook door oudere mensen die er geen begrip voor hebben dat ze dit ondanks hun leeftijd moeten doen. Sekercan zegt dat werknemers bijvoorbeeld te horen krijgen dat ze "anders een probleem hebben en ga ik op je wachten". Mensen voelen zich daardoor onveilig, meldt hij.

Bij CNV-onderhandelaar Gerard van Dijk zijn "een handvol" signalen bekend, vooral van werknemers die worden uitgescholden en vaak in de Randstad. Hij noemt het "niet echt een groot alarmsignaal, maar het kan zijn dat die ons niet bereiken".