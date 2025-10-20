Yeşilgöz trots op plannen die advocaten onrechtsstatelijk noemen

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz is "juist heel trots" op de voorstellen die de Nederlandse orde van advocaten als onrechtsstatelijk bestempelt. Dat zegt de VVD-lijsttrekker op BNR Nieuwsradio in een reactie op het net gepubliceerde rapport waarin verkiezingsplannen worden gemeten aan de rechtsstaat. Ze stelt dat de bekritiseerde voorstellen juist bedoeld zijn om de rechtsstaat te beschermen.

Een VVD-voorstel om strenger te zijn op advocaten die criminele kopstukken bijstaan, is volgens Yeşilgöz bedoeld "om te voorkomen dat criminelen vanuit de gevangenis moordopdrachten geven". Op die manier wil de VVD advocaten en journalisten juist beschermen, aldus Yeşilgöz. "Ik snap dat advocaten dat niet leuk vinden, maar als ik hun adviezen opvolg, kan ik hun collega's niet beschermen."

De NOvA zei dat negen plannen van de VVD negatief uitpakken voor de rechtsstaat. Yeşilgöz "wordt echt heel pissig van dat stempel antirechtsstatelijk".

Veroordeelde asielzoekers uitzetten

De VVD wil verder dat veroordeelde asielzoekers worden uitgezet, daar krijgt de partij een 'rode vlag' voor. Yeşilgöz is het niet eens met de kritiek, zei ze bij BNR: "Daarmee bescherm ik juist de echte vluchtelingen." NOvA zegt over het voorstel dat het niet mogelijk is om automatisch een verblijfsvergunning van mensen af te pakken, zonder goede belangenafweging vooraf.

Het rapport van NOvA is geschreven door een onafhankelijke commissie. De onderzoekers keken naar drie aspecten: een betrouwbare overheid, respect voor fundamentele rechten en vrijheden en toegang tot het recht. Politieke partijen PVV en Forum voor Democratie haalden de meeste 'rode vlaggen'.