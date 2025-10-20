Clouddienst AWS ziet 'aanzienlijke' tekenen van herstel storing

SEATTLE (ANP) - Amazon Web Services (AWS) ziet "aanzienlijke tekenen van herstel" bij zijn diensten die zijn getroffen door een storing. Verschillende apps, websites en platforms ondervonden maandag hinder van problemen bij de cloudtak van Amazon. Onder meer over Snapchat, Roblox en Signal kwamen bij de website allestoringen.nl duizenden meldingen binnen van gebruikers.

Bij Signal konden gebruikers geen berichten versturen of ontvangen. Snapchat-gebruikers zeiden problemen te hebben met het versturen van snaps.