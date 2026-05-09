Bonden: or-leden moeten zich meer bemoeien met AI op de werkvloer

door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 14:58
DEN HAAG (ANP) - Werknemersvertegenwoordigers binnen bedrijven houden zich nog te weinig bezig met de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie (AI) op de werkvloer. "AI speelt een steeds grotere rol voor werknemers. Daarom is het essentieel dat or-leden zich verdiepen in AI en weten wat er binnen hun organisatie of sector gebeurt", waarschuwen de vakbonden De Unie en de VCP.
De bonden publiceerden zaterdag een handreiking voor vakbonden en ondernemingsraden om te zorgen dat AI "verantwoord en menswaardig" wordt ingezet. "Zo kan werknemersvertegenwoordiging mede-architect worden van de wijze waarop AI in de organisatie wordt ingezet. Door onder meer te sturen op aandacht voor (om)scholing, bijscholing en een leven lang ontwikkelen, zodat mensen mee kunnen in de digitale transitie", stellen de bonden.
Hoewel er nu al wettelijke kaders zijn om AI-beleid in organisaties vorm te geven, zijn er volgens de bonden cao's en medezeggenschap nodig om de vertaling te maken naar de dagelijkse werkpraktijk.
