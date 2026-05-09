ECB twijfelt over volgende rentestap door onzekerheid over oorlog

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) twijfelt nog over de volgende rentestap in juni. Volgens ECB-president Christine Lagarde worden beleidsmakers geconfronteerd met "enorme onzekerheid" en hebben zij "veel meer data" nodig om de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten goed te kunnen inschatten.

"We worden voortdurend heen en weer getrokken tussen het risico te snel te reageren of juist te laat te reageren. We moeten de juiste weg vinden om onze economieën richting de middellangetermijndoelstelling van 2 procent inflatie te leiden", zei ze tegen de Spaanse publieke omroep RTVE.

De ECB vond het bij het vorige rentebesluit eind april nog niet nodig om in te grijpen vanwege de oplopende inflatie. De beleidsbepalers bij de centrale bank in Frankfurt hielden de rente in de eurozone toen opnieuw ongewijzigd. Volgens economen zit de ECB in een lastig parket omdat het de zorgen over hogere inflatie door de oorlog moet afwegen tegen de bezorgdheid over afzwakkende economische groei.

Gevolgen conflict

Het conflict in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen hebben de inflatie in de eurozone al opgedreven tot 3 procent. Verdere stijgingen liggen in het verschiet. Tegelijk begint dat ook steeds meer te wegen op de economische activiteiten. Cijfers van vrijdag lieten een onverwachte daling zien van de industriële productie in Duitsland, de grootste economie van Europa.

Door de vrijwel volledige afsluiting van de Straat van Hormuz zijn de olie- en gasleveringen uit het Midden-Oosten ernstig verstoord. Hierdoor zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor het leven in het algemeen duurder dreigt te worden.