WHO-baas stelt bevolking Tenerife gerust over hantavirus

GENÈVE (ANP) - De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich direct gericht tot de bevolking van Tenerife, waar zondag het door hantavirus getroffen schip m/v Hondius wordt verwacht. Tedros Adhanom Ghebreyesus drukt de inwoners van het Spaanse eiland op het hart dat zij een gering risico lopen en dat de samenwerkende landen en gezondheidsautoriteiten er alles aan doen om dat zo te houden.

"Ik wil rechtstreeks tot u spreken, niet via persberichten of technische briefings, maar als mens tot mens, want dat verdient u", schrijft Ghebreyesus in een brief. "Ik weet dat u zich zorgen maakt. Maar dit is geen nieuwe covid", verzekert hij. "Het huidige risico voor de volksgezondheid van het hantavirus blijft laag. Mijn collega's en ik hebben dit ondubbelzinnig gezegd en ik herhaal het nu nogmaals."

In zijn bericht bedankt hij ook de Spaanse premier Pedro Sánchez, die toestond dat het schip naar Tenerife vaart, wat hij een "daad van solidariteit en morele plicht" noemt.