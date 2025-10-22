Bonden waarschuwen: schijnzelfstandigen bij renovatie Binnenhof

DEN HAAG (ANP) - Bij de grootschalige renovatie van het Binnenhof in Den Haag overtreedt de overheid haar eigen arbeidswetgeving door gebruik te maken van schijnzelfstandigen in de bouw, stellen brancheorganisatie Aannemersfederatie Nederland en de vakbonden FNV en CNV. "De plek waar wetten worden gemaakt, is ook de plek waar ze het minst lijken te gelden", zegt David van Swol van de bouwfederatie.

De organisaties baseren zich op vacatureteksten van bouwbedrijven en onderaannemers voor het bouwproject. "Er is onmiskenbaar sprake van schijnzelfstandigheid. Zo is er zelfs een vacature waarin de keuze wordt geboden tussen werken als zzp'er of in loondienst. Dit willen wij aan de kaak stellen", zegt FNV-bestuurder Peter Roos.

Hoeveel schijnzelfstandigen het precies betreft, is onduidelijk. "We krijgen geen toegang tot de bouwplaats en hebben daardoor geen volledig zicht op de situatie", aldus Roos. De overheid moet er volgens hem voor zorgen dat iedereen die opdrachten ontvangt, zich ook daadwerkelijk houdt aan de wetgeving.