Rapport: hack Jaguar Land Rover kost economie VK ruim 2 miljard

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 14:05
anp221025174 1
LONDEN (ANP/RTR) - De cyberaanval bij Jaguar Land Rover (JLR) heeft de Britse economie 1,9 miljard pond gekost, ongeveer 2,2 miljard euro. Dit schat een onafhankelijke cyberveiligheidsorganisatie woensdag in een rapport. Meer dan 5000 organisaties zijn er volgens het rapport door getroffen.
Het lijkt economisch gezien de schadelijkste cyberaanval ooit in het Verenigd Koninkrijk te zijn, blijkt uit het onderzoek. Het grootste deel van de financiële schade komt van het productieverlies bij JLR en zijn toeleveranciers. De verliezen kunnen hoger uitvallen als het herstellen van de productie onverwacht vertraging oploopt.
JLR, de grootste autofabrikant van het VK, meldde eerder dat er in augustus een grote cyberaanval was geweest. Britse, Slowaakse, Braziliaanse en Indiase fabrieken werden daarom stilgelegd. Twee weken geleden begon de fabrikant met het herstarten van de productie. JLR heeft drie fabrieken in het VK, waarin samen ongeveer duizend auto's per dag worden geproduceerd.
