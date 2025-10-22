ECONOMIE
Randstad schrapte honderden banen en helft filialen in Nederland

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 13:26
anp221025169 1
DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft in Nederland het afgelopen jaar enkele honderden banen geschrapt door de al langer zwakkere vraag naar uitzendwerk. Het bedrijf heeft het aantal vestigingen in ons land gehalveerd door de digitalere manier van werken, zei directeur Jeroen Tiel tijdens een perspresentatie.
Het bedrijf heeft in Nederland nog 56 Randstad-filialen. Naar de toekomst van vestigingen van bijvoorbeeld het merk Tempo-Team wordt de komende tijd gekeken.
"Eerst was het logisch om op zoveel mogelijk locaties te zitten. Nu heeft de digitale component zo'n vaart genomen dat we ervoor hebben gekozen ons vestigingsnetwerk samen te voegen. Op die locaties werken dan meer mensen, wat de voordelen van samenwerking moet versterken", zei Tiel. Ruim 30 procent van de contacten met uitzendkrachten is volgens het bedrijf al digitaal.
Tijdelijke contracten
Volgens Tiel is het verlies van 8 tot 10 procent van de Nederlandse banen afgelopen jaar het gevolg van de manier waarop het bedrijf is georganiseerd. "Wij maken ook veel gebruik van tijdelijke contracten. Zo kunnen we opschakelen zodra de vraag toeneemt, maar we kunnen banen ook aanpassen als de vraag afneemt", verklaarde de topman van de Nederlandse tak, die nog bestaat uit zo'n 3500 medewerkers. Wereldwijd zijn dat er ruim 38.000, 6 procent minder dan een jaar eerder.
De omzet en winst van Randstad dalen al langer door de gevolgen van de zwakkere economie voor de arbeidsmarkt wereldwijd. Dat was in het afgelopen derde kwartaal opnieuw het geval, maakte het concern woensdag bekend.
