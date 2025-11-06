ECONOMIE
Bondskanselier Merz: Duitse staalsector in 'existentiële crisis'

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 18:31
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse staalindustrie verkeert volgens bondskanselier Friedrich Merz in een "existentiële crisis" door onder meer felle concurrentie van goedkoop staal uit China, de Amerikaanse importheffingen en de zwakkere staalvraag door de malaise in de Europese auto-industrie. Dat zei Merz na afloop van een ontmoeting in Berlijn met topbestuurders uit de staalindustrie.
Merz roept op tot meer beschermingsmaatregelen van de Europese Unie om het dumpen van goedkoop staal uit met name China op de Europese markt tegen te gaan, bijvoorbeeld door hoge importheffingen. Brussel kondigde in oktober strengere maatregelen aan om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld door goedkoop staal uit het buitenland.
Daarnaast kampen Duitse staalbedrijven zoals Thyssenkrupp en Salzgitter met hoge energiekosten, wat hun concurrentiepositie ondermijnt. De staalsector is een belangrijke steunpilaar voor de Duitse economie en biedt direct en indirect werk aan miljoenen mensen.
