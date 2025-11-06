FVD wil dat de Kamer eerst stemt en dan ministers zoekt

DEN HAAG (ANP) - Lidewij de Vos van Forum voor Democratie wil dat de Tweede Kamer eerst over grote thema's stemt, om vervolgens ministers te zoeken die die wensen gaan uitwerken. Dat idee legt De Vos ook voor aan verkenner Wouter Koolmees (D66), zei ze voordat ze met hem in gesprek ging.

"Er wordt nu meteen naar de poppetjes gekeken - wie wel met wie, en wie niet met wie", aldus De Vos. "Wij willen dat er eerst naar de inhoud wordt gekeken." Wat haar betreft kunnen de stemmingen al bij het debat over de verkiezingsuitslag plaatsvinden, en kunnen partijen zelf voorstellen schrijven. Het resultaat moet een kabinet "op basis van wisselende meerderheden" zijn.

"Klimaatbeleid, stikstofbeleid, willen we daar wel of niet mee doorgaan", noemde de FVD'er als voorbeeld. Haar partij wil beide compleet schrappen.

De Vos wil ook dat de premier vanuit de Tweede Kamer wordt gekozen. "Eigenlijk zoals de voorzitter van de Kamer wordt gekozen."