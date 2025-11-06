Prins William roept wereldleiders op tot actie in klimaatcrisis

BELÉM (ANP) - De Britse prins William heeft wereldleiders opgeroepen "de generatie te zijn die het tij keert" in de klimaatcrisis. "Onze kinderen en kleinkinderen kijken en hopen mee", zei de troonopvolger van Charles donderdag tijdens de officieuze opening van de klimaattop COP30 in het Braziliaanse Belém.

De 43-jarige William noemde de klimaattop, die maandag echt begint, "een cruciaal moment" in de geschiedenis van de mensheid en iets wat "moed, samenwerking en een onwrikbare toewijding aan de toekomst van onze planeet" vereist. "Een toekomst die niet toebehoort aan ons, maar aan onze kinderen en kleinkinderen", zei William.

"Zij staan op de schouders van onze collectieve daden", vervolgde de prins. "Laten we deze inspirerende omgeving hier in het hart van de Amazone gebruiken om op te staan en het moment te grijpen. Zonder te twijfelen, maar met moed. Niet met verdeeldheid, maar met samenwerking. Niet met vertraging, maar met besluitvaardige toewijding."