ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raad voor de rechtspraak: hack onhandig, maar niet ontregelend

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 19:03
anp060226162 1
DEN HAAG (ANP) - De hack bij de Raad voor de rechtspraak is onhandig voor medewerkers, maar verder niet ontregelend. Dat laat een woordvoerster weten. Volgens haar kunnen medewerkers een app nu niet meer gebruiken waardoor bijvoorbeeld e-mails niet meer op de telefoon bekeken kunnen worden. Via de laptop kan alles wel gewoon gebruikt worden.
Volgens de woordvoerster is nog onduidelijk of er daadwerkelijk zakelijke gegevens van medewerkers zijn buitgemaakt. Er is in ieder geval toegang geweest tot het systeem. Volgens haar speelt het probleem bij meer (overheids)organisaties, omdat de software waarin de kwetsbaarheid zat breder werd gebruikt. In ieder geval is bekend dat ook de Autoriteit Persoonsgegevens slachtoffer is geworden.
Bij het lek is misbruik gemaakt van een kwetsbaarheid in de software Ivanti Endpoint Manager Mobile. Die wordt gebruikt voor het beheer en de beveiliging van mobiele apparaten, apps en informatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-51167247

Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

anp060226079 1

Trump deelt video waarin Obama's zijn afgebeeld als apen

Loading