Raad voor de rechtspraak: hack onhandig, maar niet ontregelend

DEN HAAG (ANP) - De hack bij de Raad voor de rechtspraak is onhandig voor medewerkers, maar verder niet ontregelend. Dat laat een woordvoerster weten. Volgens haar kunnen medewerkers een app nu niet meer gebruiken waardoor bijvoorbeeld e-mails niet meer op de telefoon bekeken kunnen worden. Via de laptop kan alles wel gewoon gebruikt worden.

Volgens de woordvoerster is nog onduidelijk of er daadwerkelijk zakelijke gegevens van medewerkers zijn buitgemaakt. Er is in ieder geval toegang geweest tot het systeem. Volgens haar speelt het probleem bij meer (overheids)organisaties, omdat de software waarin de kwetsbaarheid zat breder werd gebruikt. In ieder geval is bekend dat ook de Autoriteit Persoonsgegevens slachtoffer is geworden.

Bij het lek is misbruik gemaakt van een kwetsbaarheid in de software Ivanti Endpoint Manager Mobile. Die wordt gebruikt voor het beheer en de beveiliging van mobiele apparaten, apps en informatie.