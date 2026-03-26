Bonussen Wall Street op record van ruim 49 miljard dollar in 2025

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 22:56
NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Zakenbanken en investerings- en beleggingsmaatschappijen op Wall Street hebben vorig jaar in totaal 49,2 miljard dollar, omgerekend 42,7 miljard euro, aan bonussen uitgekeerd. Dat is een recordbedrag aan bonussen voor bijvoorbeeld zakenbankiers voor het begeleiden van beursgangen, het adviseren bij overnames en fusies, vermogensbeheer en handel in aandelen en obligaties.
Het gemiddelde bonusbedrag steeg met 6 procent tot 246.900 dollar, oftewel ruim 214.00 euro, aldus de financiële controleur van de staat New York, Thomas DiNapoli, in zijn jaarlijkse melding. Het is het tweede jaar op rij dat bonusrecords worden gebroken voor de zakenbankiers, beleggingsadviseurs, analisten en beurshandelaren op Wall Street.
De cijfers gaan terug tot 1987. Het gaat bijvoorbeeld om bonussen bij grote namen op Wall Street zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Blackstone, Charles Schwab en BlackRock.
Oorlog Midden-Oosten
"Wall Street zag sterke prestaties voor een groot deel van het jaar, ondanks alle binnenlandse en internationale onrustigheden", aldus DiNapoli in het rapport. Vorig jaar werden records geboekt op de Amerikaanse financiële markten ondanks de onrust rond het handelsbeleid van president Donald Trump. Momenteel zorgt de oorlog in het Midden-Oosten voor onzekerheid op de markt.
De staat New York haalde in het vorige boekjaar ruim 19 procent van zijn belastinginkomsten uit Wall Street. Voor de stad New York was dat meer dan 8 procent.
POPULAIR NIEUWS

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

anp260326050 1

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

ANP-487702808

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

fetishnicolettek11

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

350

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

