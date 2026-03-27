Suriname definitief niet naar WK na nederlaag tegen Bolivia

Suriname heeft zich definitief niet weten te plaatsen voor het WK voetbal, dat komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten plaatsvindt. In de halve finale van de intercontinentale play-offs verloor het elftal van trainer Henk ten Cate met 2-1 van Bolivia. Dat land wacht in de nacht van dinsdag op woensdag een finale om een WK-ticket tegen Irak.

Suriname kwam in het Mexicaanse Monterrey op voorsprong via Liam van Gelderen. Maar een slotoffensief van Bolivia met doelpunten van Moises Paniagua en Miguel Terceros was Suriname te machtig.

In de eerste helft kreeg Suriname twee grote kansen. Na een half uur spelen kreeg Joël Piroe een voorzet van Gyrano Kerk perfect voor zijn voeten maar hij schoot over. Vijf minuten later maakte Myenty Abena bijna de 1-0 maar zijn schot belandde in het gezicht van de Boliviaanse doelman Guillermo Viscarra.

Kort na rust belandde de bal na een schot van Melayro Bogarde in een kluts voor het doel van Viscarra. Het was uiteindelijk Van Gelderen, speler van RKC Waalwijk, die de bal het beslissende tikje gaf en Suriname op voorsprong zette.

In de laatste twintig minuten van de reguliere speeltijd kantelden de Bolivianen de wedstrijd. Invaller Paniagua maakte in de 72e minuut gelijk met een laag schot in de rechterhoek. Even later wist Etienne Vaessen een schot van Terceros nog knap te keren. Maar in de 79e minuut zag hij 'Miguelito' opnieuw tegenover zich, dit keer vanaf de penaltystip na een overtreding van Abena op invaller Juan Godoy. Terceros schoot overtuigend de 2-1 binnen.

Ten Cate bracht Sheraldo Becker en Dion Malone nog binnen de lijnen. Suriname kreeg in de slotfase nog enkele kansjes. Maar ook tien minuten blessuretijd bleken niet genoeg om de schade te herstellen.

De wedstrijd werd gespeeld in Monterrey, komende zomer een van de speelsteden op het WK. Het Estadio BBVA, normaal gesproken de thuisbasis van de Mexicaanse club Monterrey, biedt plaats aan ruim 53.000 mensen.